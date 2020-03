Premio Strega 2020, i 12 libri in lizza

Si fanno sempre più stretti i nomi che fanno parte della LXXIV edizione del Premio Strega. In attesa di sapere quale sia la cinquina che si aggiudicherà l’ambito riconoscimento letterario, ecco quali sono i 12 autori in lizza e i loro libri. Da “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio, super favorito sin dalla vigilia per arrivare a “Il colibrì” di Sandro Veronesi, sono solo alcuni dei nomi che possono contendersi il premio finale.

In seguito alle norme restrittive imposte dal governo Conte per via del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria che attanaglia il paese, il Comitato direttivo, formato da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, riunendosi in videoconferenza, ha scelto i 12 scrittori in lizza tra una lista di 54 rappresentanti.

Oltre ai favoriti, ecco quali sono gli altri libri in lizza in attesa della cinquina del Premio Strega. tra i 12, ci sono Silvia Ballestra con “La nuova stagione”, Marta Barone e il suo “Città sommersa”, “Febbre” di Jonathan Bazzi, “Giovanissimi” di Alessio Forgione, “Breve storia del mio silenzio” di Giuseppe Lupo, “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, “Almarina” di Valeria Parrella, “Vita, morte e miracoli” di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino e, infine, “L’apprendista” di Gian Mario Villalta.

La cinquina finalista sarà presentata il 9 giugno prossimo, salvo clamorosi rinvii a causa del Coronavirus. Come ogni anno, anche in questa manifestazione ci sono i favoriti, ovvero Carofiglio, Ferrari e Veronesi che potrebbero subentrare a “M.Il figlio del secolo” di Antonio Scurati vincitore del premio l’anno scorso.

I 12 libri saranno letti da 400 Amici della domenica, dai 200 letterati scelti dagli Istituti italiani di cultura all’estero e dai 40 lettori forti che sono selezionati dalle varie librerie, a cui si aggiungono i 20 voti tra gli studenti liceali e universitari. Il 2 luglio si scoprirà chi sarà il vincitore del Premio Strega 2020.