Premio Inedito: la diretta al Top-IX Consortium di Torino

L’emergenza Coronavirus non ha fermato il Premio InediTO – Colline di Torino che entra finalmente nella fase finale. Rinviato il Salone Internazionale del Libro di Torino a data da destinarsi, la cerimonia del Premio Inedito si svolgerà il 28 maggio dalle ore 18.30 tramite una diretta streaming dagli studi Top-IX Consortium di Torino, trasmessa sulla pagina Fb e sul sito del premio.

Durante l’evento condotto dal direttore Valerio Vigliaturo, con la collaborazione della presidente della giuria Margherita Oggero, verranno proclamati i vincitori e interverranno alcuni rappresentanti degli enti e partner coinvolti nel Comitato d’Onore, tra i quali gli assessori alla cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, e della Città di Torino, Francesca Leon, il già assessore alla cultura della Regione Piemonte e attuale consigliere d’indirizzo della Fondazione CRT, Giampiero Leo, il direttore del Centro per il libro e la lettura del MIBACT, Angelo Piero Cappello.

I finalisti conosceranno per la prima volta in assoluto i nomi dei premiati. Durante il corso della diretta saranno anche assegnate menzioni speciali agli autori promettenti, segnalazioni a progetti presentati da scuole e operatori culturali “minori” che non pagano la quota d’iscrizione insieme ai diversamente abili e ai minorenni.

Non mancherà il premio “Alexander Langer” – il vincitore sarà uno tra Lucia Brandoli (Modena), Andrea Ravasio (Legnano, MI), Anna Busca (Milano), Francesco Garolfi (Vimercate, MB) – a un’opera che tratti il tema ambientalista ed ecologico e il premio “Giovanni Arpino” – in pole position Elena Maggiore (Rovigo), Domenico Ippolito (Münster, Germania), Daniele Bartocci (Jesi, AN), Matteo Tarditi (Broni, PV – a un’opera che tratti il tema dello sport e della solidarietà sportiva, entrambi in collaborazione con la Città di Torino.

Inoltre, durante la diretta verrà anche letta una interessante poesia inedita di Felicita Chiambretti, scomparsa il 25 marzo durante l’emergenza Covid-19. Sicuramente sarà un evento interessante, ricco di valori sociali e culturali, in un momento particolarmente complicato come quello del Coronavirus che, tuttavia, non è riuscito a fermare la macchina organizzativa di Torino, che va ormai avanti da decenni. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito premioinedito.it/