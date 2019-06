Premio Brancati, chi sono i finalisti delle varie categorie

Il Premio Brancati, giunto alla 50esima edizione, ha reso noti i finalisti delle varie categorie che si contenderanno il premio. Le categorie sono tre: Narrativa, Poesia e Giovani. Cerchiamo di capire qualcosa in più su questo premio, come è nato e l’organizzazione, oltre il programma e quale libro riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.

Il premio, come dice il nome, è dedicato allo scrittore di origini siciliane, Vitaliano Brancati e ha luogo nel Comune di Zafferana Etnea, paese della provincia di Catania, in cui l’autore ha scritto e ambientato molte delle sue opere. Raffaele Mangano cura la direzione artistica di questo premio istituito nel 1967 per iniziativa e volere di alcuni scrittori siciliani in onore di Brancati.

Non solo Brancati, ma anche altri scrittori di origine siciliana, come Luigi Capuana, Federico De Roberto e Giovanni Verga, trascorrevano tantissimi mesi dell’anno a Zafferana Etnea, dove ambientavano i loro romanzi e si dedicavano alla scrittura. Proprio qui è stato, infatti, ambientato e scritto “Paolo il caldo” di Brancati, che ha come scenario della storia proprio Zafferana, uno dei luoghi maggiormente suggestivi dell’Etna.

Un premio che è diventato nel corso degli anni di grande importanza e prestigio e ha avuto la collaborazione di importanti scrittori, sia italiani che stranieri, come Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Ezra Pound, Leonardo Sciascia. Un premio al quale non bisogna iscriversi, né essere raccomandati dalle case editrici. I lettori e chi lavora con i libri sono gli unici giudici del Premio Brancati.

Per quanto riguarda i finalisti, vediamo le categorie:

Narrativa: Sandra Petrignani con “La Corsara – Ritratto di Natalia Ginzburg” (Neri Pozza), Rosella Postorino con “Le Assaggiatrici” (Feltrinelli) e Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori).

Poesia: “Historiae” (Einaudi) di Antonella Anedda, “Se ero più alto facevo il poeta” (La Nave di Teseo) di Ennio Cavalli, “Un prato in pendio” (Rizzoli) di Pierluigi Cappello.

Giovani: Rocco Civitarese con “Giaguari invisibili” (Feltrinelli), Marzia Sicignano con “Io te il mare” (Mondadori) e Leonardo Malaguti con “Dopo il diluvio” (Exorma).

I vincitori di ogni categoria saranno proclamati a Zafferana Etnea il prossimo 21 settembre.