Paperino compie i suoi primi 85 anni

Donald Fauntleroy Duck, conosciuto da noi con il nome di Paolino Paperino, ha compiuto 85 anni. L’esordio del bizzarro papero è avvenuto il 9 giugno 1934 nel film “La gallinella saggia“, un cortometraggio d’animazione della serie “Sinfonie allegre”, prodotta dalla Walt Disney Productions tra il 1929 e il 1938.

Paperino viene definito l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione pura dell’uomo medio nell’epoca moderna, con tutti i suoi problemi, le sue nevrosi e le sue frustrazioni. Nel corso degli anni ha interpretato numerosi alter ego, tra i quali Paperinik, DoubleDuck, Agente Qu-Qu 7 (Quasi Qualificato 7) e infine Paperino Paperotto.

Dopo l’esordio ne “La gallinella saggia”, Paperino appare nelle strisce giornaliere di Topolino disegnate da Floyd Gottfredson, come “Topolino e il mistero dei cappotti”, “Topolino giornalista” e “Topolino nella casa dei fantasmi”, dove interpreta il ruolo della spalla sia di Topolino che di Pippo.

In Italia, Paperino appare per la prima volta in un supplemento del settimanale “Topolino” edito da Casa Editrice Nerbini nel 1935. Successivamente il magazine viene acquisito dalla Mondadori, che decide di creare una testata dedicata solamente a Paperino nel 1937 (che chiuderà però il 26 ottobre 1940). Con il passare degli anni anche in Italia diventa un personaggio molto importante e le sue storie vengono disegnate dagli autori più importanti, tra i quali Giorgio Cavazzano e Massimo De Vita.

Per festeggiare il suo 85esimo compleanno, la casa editrice Panini Comics ha deciso di dedicargli l’ultimo numero del settimanale, rendendolo protagonista di tutte le storie presenti nel magazine. In questa circostanza viene completata anche la storia dedicata a Leonardo da Vinci dal titolo “Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale”.

Nello stesso numero, Alex Bertani, il direttore di “Topolino”, ha rivelato: “Paperino incarna il rapporto tra noi e la società in cui viviamo perché Paperino siamo un po’ tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla vita e al futuro con ottimismo e sempre rinnovato entusiasmo, a dispetto di tutto”.