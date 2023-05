Panini Comics annuncia le sue novità al Napoli Comicon 2023

Il Comicon è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetto, anime, videogames e film. Un programma da leccarsi i baffi, con diversi eventi e vari ospiti come: Sio, Cristina D’avena, Lillo, Caparezza, Zerocalcare e molti altri. Tra le tante attività ci sono stati anche gli annunci delle case edtrici sulle prossime uscite e tanti titoli sono stati messi in ballo. Questa edizione del Comicon ha offerto ai suoi fan tanti regali e tante gioie, tanto più che la casa editrice di Modena Panini non ha voluto essere da meno. Infatti, sono diverse le uscite previste, divise per sezioni.

La Disney è stata al centro della fiera quest’anno. Il ruolo di Magister quest’anno è toccato a Giorgio Cavazzano, uno dei più noti disegnatori al mondo, conosciuto per le sue opere legate all’universo di Topi&Papere, e non solo per quello. È stato annunciata l’uscita di Topolino 3518 con una speciale cover variant disegnata dallo stesso Cavazzano, con Amelia e Gennarino, che è stata resa disponibile in anteprima al Comicon. Inoltre, durante la giornata del 30 aprile, Cavazzano ha parlato del suo percorso durante il talk “Cavazzano, maestro Disneyano“, insieme a Lello Arena e Vincenzo Mollica.

Per quanto riguarda il mondo dei supereroi, il titolo annunciato è stato Batman: Europa, volume unico. La cover verrà disegnata a quattro mani da Jim Lee e Giuseppe Camuncoli, con i colori di Alex Sinclair. L’albo è già stato presentato durante l’evento e sarà disponibile a partire dal 4 maggio. Durante la serata del 28 aprile, Lee è stato ospite da remoto del panel “Batman: dall’America all’Europa, e ritorno“, in cui ha racocntato della sua carriera nella casa editrice di Burbank. Insieme a lui ci sono stati anche Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali e Brian Azzarello, con cui ha lavorato all’opera.

Per gli annunci per la sezione manga, invece, si comincia con Wind Breaker. Disponibile in un blind pack, con dentro il numero 1 della version regular o in diverse versioni variant. Il manga è ambientato all’Istituto Superiore Fuurin, in cui si trovano gli studenti più forti e violenti della città.

Ritorna Chainsaw Man 12 (sarà disponibile anche una cover variant). Il numero 12 dà inizio alla nuova stagione della serie. Per chi non lo conosce ancora e vorrebbe iniziare a leggere il manga, Panini Comics ha presentato una Discovery Edition ad un prezzo speciale, acqusitabile anche in in fumetteria o nello store online.