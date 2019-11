Pamela Prati, in uscita la sua autobiografia

La storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone sta facendo ancora parlare dopo quasi un anno dallo scoppio delle polemiche. Negli ultimi mesi sia l’ex primadonna del “Bagaglino” che Eliana Michelazzo, quest’ultima sposata con Simone Coppi, hanno pubblicato un brano sulla vicenda, intitolati rispettivamente “Corazòn de vacaciones” e “Riparto da me”.

Ma a quanto pare le novità non sono finite qui. Infatti, come riporta il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, Pamela Prati sarebbe pronta a raccontare la sua storia d’amore vissuta con Mark Caltagirone in un libro. Ovviamente questo non dovrebbe essere il suo unico argomento poiché, trattandosi di una autobiografia, dovrebbe parlare anche della sua carriera televisiva e da modella.

Le anticipazioni rilasciate da Dagospia

Il titolo riportato dal sito è “Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità“. Grazie all’alleanza stretta con Massimo Giletti nell’ultimo periodo, il libro dovrebbe uscire tramite l’editore “Solferino-Cairo”, con quest’ultimo che è proprietario di LA7, trasmissione in cui viene trasmesso “Non è l’Arena”.

Dagospia riporta anche un’anticipazione di questo libro, pubblicando un vero e proprio estratto: “Voglio raccontare (…) la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata. Spero che la mia storia di luce e di ombra (…) infonda ad altre donne e altri uomini il coraggio di rinascere e amare, senza mai dimenticare che il primo grande amore della vita è quello che dobbiamo a noi stessi”.

Da come possiamo capire dall’incipit, Pamela Prati vuole raccontare tutte le sue sofferenze del suo passato, in cui però ammette di essere sempre riuscita ad alzarsi nonostante le critiche. Vedremo anche se lancia o meno un attacco nei confronti di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due agenti avute durante il suo periodo di fidanzamento con Mark Caltagirone.