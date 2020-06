"Pagine d’amore per mio figlio", la nuova raccolta di Giovanni Tommasini

Leggere aiuta ad aprire gli orizzonti e ad ampliare le proprie conoscenze, ma non dimentichiamo che fa anche bene al cuore e all’anima, in particolare in questo periodo non facilissimo. È proprio per questo che vi segnaliamo “Pagine d’amore per mio figlio” (casa editrice PERO’ – Progetti Editoriali Realizzati Onestamente) di Giovanni Tommasini, educatore e scrittore molto prolifico, che potete trovare anche su Amazon.

Si tratta di un volume speciale, che raccoglie sette opere dell’autore legate da un fil rouge ovvero l’Altro e la Realtà. Quali sono queste opere? Si parte da “Sono Cesare…tutto bene. Una storia di reciproco aiuto”: qui Giovanni Tommasini parla del suo rapporto con un bambino autistico, che ha assistito per ben quindici anni.

Segue “Una vita senza: Una storia di quotidiana resilienza”, in cui si cerca di riscrivere con consapevolezza una storia familiare. Invece “L’ultima lettera alla mia prima fidanzata” è dedicata a Michela, primo amore dell’autore (negli anni’80), che purtroppo non c’è più. Molto interessante “Emozioni e parole: La scrittura emotiva. Scrivere rende felici”, in cui Giovanni Tommasini svela ai suoi lettori il percorso creativo che l’ha portato a scrivere le sue prime pagine d’amore (e non solo).

C’è poi “Il sogno americano del Tomato Baseball Club: Piccoli inconsapevoli eroi del baseball”, opera a sua volta divisa in sedici racconti che parlano di come uno sport finisca per diventare cultura. Si conclude in bellezza con “Papà mi connetti? La perenne connessione e il futuro delle nuove generazioni, che stanno nascendo, crescendo, vivendo, senza l’Altro”: qui Tommasini punta l’attenzione su come la tecnologia abbia travolto anche i rapporti umani e la bellezza delle piccole cose di tutti i giorni.

Infine c’è “Il virus siamo noi. Riflessioni in quarantena”, testo di grandissima attualità che riflette su come l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 abbia avuto, come ormai tutti sappiamo, delle conseguenze anche sulla libertà di ognuno di noi. Una raccolta decisamente interessante per chi ama la lettura.