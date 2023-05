"Our Dining Table: Second Helping", il nuovo manga di Mita Ori

Questo nuovo manga dal titolo “Our Dining Table: Second Helping” è il prosieguo della storia “Boys’ Love“, scritto e disegnato da Mita Ori. La trama è la seguente: A causa di un trauma subito nell’infanzia, il giovane impiegato Yukata ha sempre avuto difficoltà nel mangiare in compagnia. Per questo motivo, non riesce a legare con i suoi colleghi e passa la pausa pranzo da solo nei giardini pubblici.

In una di queste occasioni incontra per caso un bambino affamato di nome Tane, che riceve in regalo un onigiri di Yukata. Il giorno dopo, Tane torna con suo fratello maggiore Minoru e Yukina si ritrova in una situazione imbarazzante e finisce per frequentare casa loro. Infatti, i due fratelli chiedono a Yukata di insegnarli a cucinare gli onigiri.

Ben presto, preparando e condividendo i pasti tutti e tre insieme come una vivace e calorosa famiglia, Yukata riuscirà pian piano ad aprire il suo cuore. Il manga originale è stato publicato in patria, in Giappone, tra il 2015 e il 2017 sulla rivista Rutile di Gentosha. In Italia, invece, il manga di Our Dining Table è stato annunciato dalla Flashbook Edizioni.

Il manga è composto da un unico volume completo e diviso in 8 capitoli. Ben presto i fan italiani avranno la possibilità di avere tra le mani il manga e, soprattutto, avranno la possiblità di sfogliarlo e leggerlo in italiano. Nel 2019 la Seven Seas Entertainment ha portato il manga anche ai lettori inglesi.

L’opera non rimane, però, solo sulla carta, infatti la storia è approdata anche sul piccolo schermo come serie live-action. L’anteprima è stata trasmessa in Giappone il 6 aprile di quest’anno e i fan sono potuti entrare totalmente nel mondo di Our dinning Table in maniera alternativa e nuova. Al momento non è ancora disponibile in italiano.