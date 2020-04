Online la mostra dedicata al burattino Pinocchio

Durante questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, la Biblioteca Civica di Verona ha deciso di aprire virtualmente le porte ai moltissimi utenti e lettori che avranno così la possibilità di poter ammirare la mostra dal titolo “Pinocchio. Storia di un burattino attraverso la collezione Fusari. Esposizione sulla fortuna editoriale del libro” dedicata al famoso burattino creato dalla penna di Carlo Collodi.

Una mostra organizzata e curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Verona con il patrocinio con il patrocinio culturale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Curata da Andrea Fusari, Anna Malgarise, Giovanni Piccirilli e Francesca Arduini, avrebbe dovuto essere in programma dal 17 febbraio al 28 marzo, ma l’emergenza ha vanificato il tutto.

Per il libro di Pinocchio maggiormente tradotto al mondo e che racconta le sue avventure, oltre a tutta una serie di eventi ad esso legati, la Biblioteca Civica di Verona ha deciso di mostrare l’esposizione online ai suoi utenti e, per questo, ha diramato il seguente comunicato: “Data l’impossibilità di visitare di persona i libri in mostra, abbiamo pensato di preparare una mostra virtuale composta da materiali diversi che, speriamo, possa farvi apprezzare la bellezza di Pinocchio e il valore artistico delle opere selezionate”.

Alcuni spazi della Protomoteca e della Sezione Veronensia presentano materiali che arrivano dalla Collezione Fusari. Si tratta di documenti storici delle varie edizioni di Pinocchio che si sono succedute nel corso degli anni. Dal 1887 sino al 1960, tantissime edizioni e documenti per raccontare la storia di Pinocchio e dei suoi compagni di ventura.

Durante l’esposizione della mostra è possibile anche ammirare l‘edizione a tiratura limitata di Le Avventure di Pinocchio edita dalla Legatoria Fusari che è stata premiata durante il compleanno del burattino l’anno scorso. Per chi vuole ammirare la mostra e le varie edizioni del libro, è possibile farlo collegandosi al sito del comune di Verona, nella sezione Biblioteche.