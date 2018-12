Online "Back To December", il nuovo romanzo di Carmen Bruni

21 Dicembre. Solstizio d’Inverno. Carmen Bruni ha scelto questa data per lanciare il suo ultimo romance: “Back To December“. Attesissimo dalle fans dell’autrice, Back To December sembra avere tutti gli ingredienti giusti per catturare il lettore ed incollarlo al divano fino all’ultima pagina. A poche ore dalla pubblicazione sono già molte le recensioni positive che parlano di un libro divertente, emozionante e mozzafiato, perfetto da leggere durante questo clima festivo.

È la storia di Reveah e Wesley. Ambientata tra le montagne del Vermont, tra la neve e il gelo. Reveah torna a Snow City, dove un tempo quel ragazzo le faceva battere il cuore, ma adesso tutto è cambiato. Quel ragazzo è diventato un uomo e il passato è sepolto sotto spessi strati di gelo. Anche Wesley, dal canto suo, aveva sepolto questa vecchia amicizia che pensava di aver perso per sempre, ma si ritrova a fare i conti con le emozioni che questa donna sta risvegliando in lui. L’attrazione tra i due è forte sin da subito e il desiderio pronto a bruciare per far sciogliere il ghiaccio attorno a loro.

“Perché l’amore vero sopravvive anche sotto strati e strati di gelo”. “Back to december” ha una trama che promette di regalare grandi emozioni, la passione di due anime “un po’ ammaccate”, come scrive l’autrice, che solo restando insieme riusciranno a riaccendersi. Una storia che nonostante il gelo riuscirà a scaldare i nostri cuori.

L’autrice conquista i suoi lettori con le caratteristiche particolari dei suoi protagonisti che difficilmente si dimenticano, come i protagonisti di un film. I suoi romanzi non sono mai comuni e scontati, sanno regalare attimi di pura piacevole lettura da cui non si riesce a staccarsi. Tra le sue opere ricordiamo: “Questione di cuore” (Marzo 2015), “Il mio imprevisto più bello” (Maggio 2016), “Guarda dentro me” (Febbraio 2017), seguito del suo primo romanzo, “Non lasciarmi andare via” (Agosto 2017) e “Manuel” (Giugno 2018).

L’ultima fatica della scrittrice cosentina, “Back to december”, è disponibile in versione digitale online sul sito di Amazon e presto uscirà anche in versione cartacea, per la gioia di chi preferisce ancora sfogliare le pagine e sentirne il profumo, piuttosto che far scorrere quelle virtuali su uno schermo.