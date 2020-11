"Oggi faccio azzurro", il nuovo libro di Daria Bignardi: "Non riesco a fare a meno di scrivere libri"

Daria Bignardi è nota non solo come conduttrice ma anche giornalista, autrice televisiva e scrittrice, al punto da aver dato alle stampe il suo nuovo romanzo dal titolo “Oggi faccio azzurro” edito da Mondadori. Ha debuttato nel mondo della letteratura e della scrittura con il suo primo libro “Non vi lascerò orfani”, un memoir importante, per poi continuare su questa strada. Nel suo nuovo romanzo parla di diverse tematiche, anche dolorose, come lei stessa racconta.

Sono presenti varie tematiche: dal dolore alla separazione, la perdita, ma aiutano i protagonisti a guardarsi dentro, non arrendersi e cercare, per quanto possibile, nonostante tutto, il lato positivo e un po’ di speranza. In questo suo nuovo romanzo, i colori sono predominanti, a cominciare dal titolo stesso e l’idea è nata grazie ad una mostra di Gabriele Munter che vide a Monaco di Baviera.

Molti dei protagonisti di questa sua storia hanno soprannomi che ricordano i colori come Gialla ed ecco perché la mostra è stata così importante per lei da questo punto di vista. Inoltre, sono state trovate coincidenze tra la storia dello stesso Gabriele, ovvero l’artista di cui ha visto l’opera e il suo personaggio.

Un romanzo in cui emergono tantissime figure, anche del passato, come Rosa Luxemburg e l’ossessione che ha il protagonista per il rapper XXX Tentacion. Nel libro si parla anche dell’esperienza del carcere, un luogo che la Bignardi conosce bene in quanto lavora da tantissimi anni con i detenuti di San Vittore, affidando loro anche una rubrica su un mensile che ha diretto, anni or sono.

Alla domanda su quale delle attività tra le tante che svolge, dal teatro alla televisione sino alla scrittura, non potrebbe fare a meno, risponde: “Da parecchi anni ho capito di essere una scrittrice che ha fatto, e a volte fa ancora, la giornalista e la conduttrice, non il contrario. Quindi non potrei fare a meno di scrivere libri”. Nella scrittura riesce a esprimersi in maniera autentica e vera, cosa che i suoi lettori apprezzano molto.

Infine, afferma che portare i libri in televisione, come ha fatto lei ne “L’assedio”, ovvero il suo programma dedito alle interviste, anche di scrittori e scrittrici, non è affatto semplice, ma rimane sempre una frase che può illuminare qualcuno e spingerlo a leggere il tuo libro in quanto hai destato il suo interesse.