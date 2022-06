Nunzio Bellino da Storie Italiane in libreria: "L’Uomo Elastico" diventa un fumetto sceneggiato da Giuseppe Cossentino

Ascolta questo articolo

Nunzio Bellino, attore e personaggio pubblico da Storie Italiane su Rai1 arriva in libreria con “L’Uomo Elastico”, un libro a fumetti ideato da Nunzio Bellino, sceneggiato da Giuseppe Cossentino, disegnato da Tiziano Riverso ed edito da Antea Edizioni di Angelo Giudici.

La graphic novel vede protagonista Nunzio Bellino che diventa un supereroe tra i vicoli di Napoli combattendo ogni forma di bullismo, discriminazione e razzismo, mettendo in luce la Sindrome di Ehlers-Danlos dal quale è affetto dalla nascita.

La sindrome di Ehlers-Danlos è una rara patologia ereditaria del tessuto connettivo che comporta insolita ipermobilità delle articolazioni, elasticità importante della cute e fragilità dei tessuti. Tale sindrome è causata da un difetto in uno dei geni che controllano la produzione del tessuto connettivo.

“È meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità!”, in questa frase di Confucio si racchiude alla perfezione il pensiero di Nunzio Bellino, attore internazionale artefice di cogliere opportunità dalla malattia, dopo aver scoperto il buio della sofferenza: vedi dolori fisici ed atti di bullismo da parte di chi non capiva perché è in grado di tirare la sua pelle come fosse un elastico, è emerso nel bagliore dell’ottimismo. Tanto da diventare un personaggio televisivo.

Un giorno, sulla strada del giovane partenopeo s’incammina un altro professionista, già avvezzo alle cronache della popolarità, ossia Giuseppe Cossentino, noto Oscar del Web. Cossentino, essendo anche regista, insieme a Nunzio realizza il cortometraggio “Elastic Heart”, la cui trama narra appunto la vera storia del Bellino e da ciò si srotola per il protagonista principale il tappeto della celebrità.

Ed ora con il volume a fumetti presente in tutte le librerie d’Italia e gli store online conclude quel progetto iniziato anni fa per promuovere la cultura del “diverso”e dare voce a chi voce non ha. La diversità è ricchezza.