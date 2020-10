"Nudi", il nuovo libro di Giuseppe Cruciani: "Lo scambismo salva il matrimonio"

“Nudi – Il sesso degli italiani“, un titolo che è tutto un programma; è così infatti che si chiama il nuovo libro del noto speaker radiofonico Giuseppe Cruciani. Senza dubbio un titolo provocatorio, ma che coglie bene il fine ultimo del libro, la sua parola chiave e cosa tenta di trasmettere al lettore. Nel libro infatti, Cruciani tenta di sdoganare quel rapporto conflittuale che hanno gli italiani sotto le lenzuola, riportando fatti e testimonianze delle famose “coppie aperte“.

Massimo Murianni ha avuto modo di intervistare il giornalista, che ha spiegato innanzitutto il motivo della copertina, dove viene infatti raffigurato l’autore completamente nudo, in linea con la filosofia del libro. Cruciani a tal proposito afferma che il libro parla dell’intimità delle persone e ha quindi deciso di mostrarsi anch’egli nudo.

Nelle varie storie riportate, ne esistono alcune che hanno anche alcuni tratti autobiografici, sia impliciti che espliciti, afferma Cruciani, che ha di fatto avuto modo di ritrovarsi in quelle storie, di immedesimarsi, provando quindi un senso di empatia. L’autore prova a sfatare quel mito dell’infedeltà carnale, affermando che la coppia può sopravvivere benissimo al tradimento, addirittura può uscirne ritemprata.

Lungi dalla monogamia, Cruciani afferma che per l’uomo la via della poligamia è quella più consona, rispettando quindi la natura umana. Lo speaker afferma in merito alla tematica: “Sempre più coppie vogliono superare la monogamia dei corpi. Superare il senso di colpa per aver fatto sesso al di fuori della coppia. Un elemento che è stato spesso motivo di separazioni e divorzi“, aggiungendo che in realtà, la pratica dello scambismo “salva il matrimonio“.

Se da un lato esiste quindi un mondo che pone una vera e propria dicotomia tra l’aspetto carnale e quello sentimentale, Cruciani afferma anche: “Esiste anche un mondo di persone che vivono il sesso in modo molto più tradizionale, senza farne un elemento fondamentale del loro rapporto“, tanto da convincerlo a scrivere un nuovo libro in futuro, incentrato proprio su questo aspetto.