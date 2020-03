Nasce “Captain Tsubasa Magazine”, rivista dedicata al manga più noto come "Holly e Benji"

Il prossimo 2 Aprile 2020 in tutte le librerie del Giappone arriverà il primo numero della rivista bimestrale dal titolo “Captain Tsubasa Magazine” come annunciato tempo fa sul numero 6 della rivista Grand Jump di Shueisha. Si tratta di un contenitore di manga nuovo perché sarà dedicato esclusivamente alle creazioni di Yoichi Takahashi e vi saranno pubblicati i prossimi episodi di “Captain Tsubasa: Rising Sun” partendo dal capitolo 103.

Si tratta di un altro manga completamente inedito, con capitoli autoconclusivi spin-off, molte interviste, degli articoli sui videogiochi esistenti ed in uscita, novità sul merchandising e contenuti extra ancora segreti su questo mondo calcistico. Per quanto riguarda le interviste si vocifera che riguarderanno l’autore ma anche i doppiatori dell’anime e alcuni calciatori da tutto il mondo. Il primo numero sarà di ben 148 pagine e sarà disponibile solo per il Giappone.

Questo tipo di rivista dedicata a serie animate o telefilm è già molto diffusa in occidente e anche in Italia, invece è una novità nei paesi orientali e questo dimostra quanto successo abbia e popolarità riscuotano Captain Tsubasa, Wakabayashi Genzō, Hyūga Kojirō e i loro compagni.

Le vicende di Tsubasa Oozora (Oliver Hutton per gli italiani) erano ferme alle serie “Captain Tsubasa: Rising Sun” da Luglio 2019 e sono riprese il 4 Ottobre 2019 su Grand Jump con il volume numero 12 ed ora proseguiranno sul magazine. Questa serie ci mostra i protagonisti diventati adulti e professionisti a livello internazionale tanto che Tsubasa riporta in Giappone anche la moglie Sanae che sta per partorire due gemelli.

Successivamente inizia il vero argomento e cioè la preparazione alle Olimpiadi della nazionale giapponese mostrandoci gli allenamenti, le partite amichevoli contro la Nuova Zelanda e il Messico arrivando fino ai quarti finale dove devono affrontare la Germania. In Italia, per ora, dobbiamo accontentarci delle ennesime repliche di Holly e Benji e di quelle dell’ultimo remake Captain Tsubasa che si è fermato al torneo delle elementari ed ora è in attesa di doppiaggio degli episodi successivi.