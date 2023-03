"Miriam dei teschi": il manga ambientato a Napoli verrà pubblicato su Shōnen Jump Plus

Elena Vitagliano sui profili social ha annunciato l’imminente uscita di “Miriam dei teschi” su Shōnen Jump Plus, in seguito alla sua vittoria nel “Magic Manga Contest“, concorso curato da Shūeisha assieme a Shibuya Productions. La Weekly Shōnen Jump è una delle più longeve testate settimanali di manga pubblicate in Giappone, ove le edizioni mensili della rivista sono pubblicate anche nel Nord America e in Europa.

La rivista è già molto amata dagli adolescenti e non solo per via dei numerosi manga che poi hanno ottenuto ottenuto fama internazionale con il passare degli anni. Tra essi ritroviamo “Dragon Ball”, “One Piece”, “Capitan Tsubasa” conosciuto in Italia come Holly & Benji, “Naruto”, “The Promised Neverland” e molti altri.

L’annuncio del manga Made in Italy viene dato direttamente dall’artista con una breve clip pubblicata su Instagram, ove nella didascalia ha scritto: “Ho una bellissima notizia! Il mio manga breve ‘Miriam dei teschi’ ambientato a Napoli, sarà presto pubblicato su Shonen Jump Plus, in Giappone!”. Il fumetto è ambientato a Napoli, dove viene raccontata la storia di una giovane custode del Cimitero delle Fontanelle che si prende cura dei teschi custoditi nell’ossario, parlandoci e nutrendo per loro particolare affetto.

Il nome di Elena Vitagliano nel mondo dei manga non è proprio nuovo. Infatti nel 2018 ha vinto il “Silent Manga Audition” organizzato da “Coamix Corp”, un concorso giapponese per disegnatori di fumetti in stile manga rivolto agli artisti di tutto il mondo.

In una vecchia intervista rilasciata al sito “Vesuvio Live” ha poi parlato della sua gioia dopo il premio ricevuto, ove praticamente annunciò di essere già a lavoro per “Miriam dei teschi”: “Sono la prima donna in Europa che ha vinto questo concorso internazionale. Adesso faccio parte della casa editrice Coamix, come autrice, e stiamo lavorando a delle storie brevi. Oltre queste storie brevi ce ne sarà una più lunga, è un one shot, tra l’altro sarà ambientata a Napoli e se tutto andrà bene faremo una serie”.