"Mi salvo da sola", Rita Dalla Chiesa parla del suo libro ricordando il padre e Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini dove ha parlato del suo nuovo libro intitolato “Mi salvo da sola” edito da Mondadori ma soprattutto della sua vita costellata da amori importanti e purtroppo perduti. “Più che un’autobiografia, è una confessione. Il tentativo di sciogliere dei nodi. Un flusso di ricordi uscito di getto, senza costruzione, programmazione, scaletta” ha infatti chiosato Rita ammettendo che per lei l’aver scritto questo libro è stato un toccasana.

“Ne avevo bisogno. Non ho preso un’ora di sole, ma ho scritto tutta l’estate. Davanti al mare che mi trasferisce energia. Ogni sera chiudevo il computer e mi mettevo a piangere. Però mi ha fatto bene. Anzi mi manca molto adesso questo scrivere, sfogarmi… Ho vissuto tutto. E tutto comincia e ritorna a Palermo. Cose belle e cose brutte” ha raccontato Rita alle pagine del settimanale Chi. L’ex conduttrice di Forum ha anche voluto ricordare la morte di suo padre lanciando altresì delle accuse molto pesanti.

“Non avrei mai pensato che Palermo l’avrebbe tradito. Me lo avevano detto che poteva essere pericoloso. Ma non ci avevo creduto” ha dichiarato apertamente Rita continuando con l’immancabile ricordo di Fabrizio Frizzi, il conduttore prematuramente scomparso il 26 marzo 2018 e al quale era molto legata.

La conduttrice di Italia Si infatti ha confessato di aver avuto due vite, una con Fabrizio e una dopo di lui ma in quel pezzo di vita con lui Rita decide di entrare in punta di piedi perchè sa che dietro esiste una famiglia composta da Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Per quanto riguarda il suo carattere la Dalla Chiesa ha ammesso che spesse volte avrebbe dovuto reagire più spesso e invece è sempre stata educata.

“Mi piacciono molto quelle signore che sbattono le borsette in faccia, invece sono diventata una mediatrice. Non do borsette, però mando volentieri a quel paese. Non sono più disposta a fare quello che non mi interessa” ha concluso così Rita la sua bellissima intervista a Chi.