“ Metodo Movi Lectio”, un metodo moderno di fare educazione fisica a scuola e nei centri sportivi

“Metodo Movi Lectio”, edito da Calzetti e Mariucci, è il nuovo libro del Prof. Vincenzo D’Onofrio e della Prof.ssa Antonella Spani. E’ un metodo moderno di fare educazione fisica nella scuola e nei centri sportivi. E’ una guida utile per ogni docente scolastico e per ogni allenatore. Il Libro prende forma da una costante e profonda esperienza vissuta e maturata all’interno di contesti formativi.

Partendo dalla scienza del movimento, il libro da delle coordinate didattiche efficaci per un apprendimento allargato, toccando i diversi saperi che rientrano sia nelle programmazioni scolastiche. Il metodo di apprendimento presentato risulta piuttosto convincente, come metodica da utilizzare con discenti e piccoli allievi.

Il progetto editoriale e didattico potrebbe sembrare ambizioso al contempo, ma in realtà rimane un metodo di supporto per un apprendimento alternativo, che necessita di uno spazio esperienziale, per poter essere conosciuto, apprezzato e diffuso. Attraverso “Metodo Movi-Lectio” si ottimizza la didattica scolastica, la scuola, riconosciuta come “spazio in cui si apprende” e dove si sviluppano abilità e competenze utili ad affrontare ogni ambito e situazioni di vita al meglio delle proprie capacità.

Tutto ciò attraverso i giochi sportivi e di movimento, così sarà possibile educare alla cultura generale nelle palestre o nei diversi campi di gioco (indoor e outdoor), che rappresentano le sedi per eccellenza della formazione del movimento umano e della pratica sportiva. Il metodo propone un apprendimento originale, attraverso i giochi, si insegna, si apprendono divertendosi. Allo stesso modo, in ambito sportivo, si coniuga lo studio delle varie materie scolastiche e di cultura generale.

L’applicazione di Movi-Lectio potrebbe, infatti, consiste nel riuscire ad eliminare quegli atteggiamenti di negazione, di ostilità o di ribellione, spesso assunti dagli alunni che vivono una difficoltà di apprendimento, frutto di motivazioni di diversa natura: poca attenzione verso il compito, demotivazione, delusione, rabbia, senso di inferiorità, sentimento di emarginazione, poco interesse verso la disciplina o l’argomento. Il libro è ben scritto, di facile lettura e con esempi grafici, schede e facilitatori.