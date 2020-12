Melania Mazzucco vince il Premio Mastercard 2020 con "’L’architettrice"

Dal Premio Campiello sino allo Strega, sono diversi i premi di cui vengono insigniti gli scrittori italiani. Nei giorni scorsi si è tenuta la consegna per la prima edizione del Premio Mastercard per la Letteratura, un riconoscimento per la narrativa italiana nato e sostenuto con il patrocinio di Mastercard. Tra i tanti scrittori e scrittrici, ad aggiudicarsi questo ambito premio è stata la scrittrice Melania Mazzucco con il suo romanzo “L’architettrice”.

Il Premio Mastercard Letteratura 2020 nasce “con l’obiettivo di essere vicini a chi, in Italia, coltiva la passione per i libri”. Dacia Maraini, grande scrittrice e figura illustre della letteratura, ma anche giurata della manifestazione, ha consegnato il premio alla Mazzucco. Secondo la Maraini, questo premio alla Mazzucco “è importante in quanto ha dato voce a una donna che è scomparsa. La storia è piena di donne di grande qualità, di grande talento, che sono state taciute, silenziate, dimenticate”.

“L’architettrice”, il libro vincitore di questa edizione, racconta la storia di Plautilla Bricci, pittrice, artista e appunto architettrice nella Roma del ‘600. La Mazzucco ha voluto raccontare la vicenda di questa donna di cui non si sa nulla o comunque pochissimo e che è andato perduto. Un viaggio bellissimo, lo definisce la scrittrice, realizzando un sogno di tantissime donne.

Oltre alla Mazzucco, Piero Trellini si è aggiudicato il Premio Mastercard Letteratura Esordienti con il libro “La partita”, edito da Mondadori. Una storia che, secondo Emanuele Trevi, presidente della giuria, non è solo sul calcio, ma sulla vita, in generale, in quanto è un romanzo che parla soprattutto di fiducia.

La Mazzucco ha deciso di conferire 50 mila Euro alla Caritas Italiana in quanto questo premio, definito solidale, ha l’obiettivo di sostenere delle cause facendo in modo di costruire una società che sia più sostenibile e giusta per tutti. La Caritas Italiana, secondo la scrittrice, si batte da anni per riuscire a combattere e appianare le divergenze, fornendo un pasto gratuito a moltissime persone che non riescono ad arrivare a fino mese e hanno difficoltà.