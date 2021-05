Meghan Markle pubblicherà un libro per bambini ispirato da Harry e Archie

Meghan Markle si da alla letteratura, e lo fa con la pubblicazione di un libro per bambini. La Duchessa del Sussex ha infatti annunciato martedì che il suo primo libro, intitolato “The Bench”, sarà pubblicato il prossimo 8 giugno. La storia esplorerà il legame tra padri e figli visto attraverso gli occhi della madre.

Meghan ha confessato che è stato ispirato da un poema che ha scritto per il Giorno del Papà dedicato al marito, il Principe Harry. “‘The Bench’ è nato come una poesia che ho scritto per mio marito nel Giorno del Papà un mese dopo la nascita di Archie“, dice Meghan nel comunicato stampa rilasciato dalla casa di pubblicazione Random House Children’s Books.

“Quel poema è diventato questa storia“. La coppia reale, come tutti sanno, ha un figlio di nome Archie, che compirà due anni tra pochi giorni, e Meghan è attualmente in dolce attesa del secondo figlio della coppia, una bambina, il cui arrivo è previsto per l’estate.

Il libro sarà accompagnato da illustrazioni dell’artista Christian Robinson, e la copertina mostra l’immagine di una panchina (“bench” in inglese) sotto un albero, con delle galline vicino. “Christian ha creato delle bellissime ed eteree illustrazioni ad acquarello che catturano il calore, la gioia, il conforto della relazione tra padri e figli nel cammino della vita“, commenta Meghan.

Nella nota sull’autore, la Markle è definita “Una madre, moglie, femminista e attivista” che vive nel suo stato natio, la California, con la sua famiglia, due cani ed un fornito branco di polli e galline, come mostrato anche nella famosa intervista con Oprah Winfrey. “La mia speranza”, dichiara Meghan, “è che ‘The Bench’ possa rispecchiare ogni famiglia, al di là della sua composizione, così come rispecchia la mia“.