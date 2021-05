Meghan Markle pubblica un libro per bambini, che scatena l’ennesima ondata di odio

La Duchessa del Sussex, il prossimo giugno pubblicherà il suo primo libro intitolato “The Bench”, un libro illustrato che esplora il rapporto tra padre e figlio visto dagli occhi di una madre. Le immagini che accompagnano il racconto scritto da Meghan Markle, sono disegni ad acqurello sapientemente creati dalla mano di Christian Robinson, vincitore del premio Caldecott, che ha saputo dare forma alle parole della Duchessa.

Ed è proprio Meghan, nel comunicato stampa della casa editrice la Random House Children’s Books che pubblicherà il libro, a rivelare i retroscena del racconto e cosa l’ha spinta a scriverlo: “è iniziato come una poesia che ho scritto per mio marito per la festa del papà, il mese dopo la nascita di Archie”.

Da quanto è stato annunciato lo scorso martedì dalla stessa Duchessa, il libro uscirà proprio l’8 giugno, il giorno previsto per la nascita della nuova royal baby. In copertina la rappresentazione di una panchina, equivalente italiano del termine inglese bench, che fa da filo conduttore a tutta la storia poiché attorno ci giocano dei padri con i loro figli.

Inoltre, tra foto pubblicate nel profilo dell’illustratore del libro ce n’è una in cui si vede un padre dai capelli rossi e un figlio vicino alla panchina, che sembra ritrarre proprio il principe Harry insieme al figlio, dipingendo quindi una famiglia felice.

Ed è proprio su questo punto che gli haters nel web e tabloids inglesi si sono scatenati ribandendo la situazione famigliare di Meghan Markle. Il quasi inesistente rapporto con il Padre, Thomas, che ha in ballo un documentario per svelare i segreti della sua famiglia e la sorella sta scrivendo un libro intitolato “The Diary of Princess Pushy’s Sister” in cui la dipinge come un’arrampicatrice sociale.

Il Daily Mail, in prima linea nella lotta contro i Duchi del Sussex, ha raccolto diverse testimonianze tra esperti e lettori che dicono che Meghan non dovrebbe parlare di rapporti con i padri, visto che lei, con il suo, non ne ha uno da anni.