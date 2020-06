Massimo Troisi, la graphic novel dedicata alla sua vita

Massimo Troisi è scomparso il 4 giugno 1993, all’età di 41 anni, a causa di un fatale attacco cardiaco, conseguente a febbri reumatiche. L’attore napoletano però, nella sua breve vita, è riuscito a lavorare con i migliori attori italiani come Marcello Mastroianni e Roberto Benigni.

Dall’81, data del suo sbarco nel mondo cinematografico, Troisi è riuscito a girare capolavori come “Ricomincio da tre”, “Scusate il ritardo”, “Non ci resta che piangere”, insieme all’amico fraterno Roberto Benigni, “Le vie del Signore sono finite”, “Pensavo fosse amore… invece era un calesse” e l’ultima fatica con “Il Postino”.

Morirà proprio poche ore dopo la fine delle riprese del film, che tra l’altro venne candidato a cinque premi Oscar, vincendo poi solamente il premio alla miglior colonna sonora drammatica grazie alle musiche di Luis Enríquez Bacalov. In questi giorni la BeccoGiallo, attiva dal 2005 a Padova, ha annunciato l’uscita della graphic novel sulla carriera del comico napoletano.

Il titolo è “Massimo Troisi: vita, morte e miracoli di un santo contemporaneo (ma miracoli pochi, che sò complicati)“. Questoa graphic novel racconta l’esordio dell’attore come Pulcinella fino ai successi con “Il Postino” e ovviamente si parlerà anche de “La Smorfia”, con Lello Arena ed Enzo Decaro.

La graphic novel doveva uscire nella giornata del 4 giugno, ma la casa editrice ha annunciato il rinvio a data da destinarsi: “L’uscita del volume è rinviata a data da destinarsi. Sarà nostra premura aggiornarvi sugli sviluppi della situazione del titolo, nella speranza di poterlo rendere disponibile il prima possibile. Ci scusiamo con tutti”.

Sul web intanto girano le prime immagini della graphic novel dedicata alla vita professionale e non solo di Massimo Troisi e uno degli autori, Tommaso Vitiello, ha spiegato dettagliatamente il progetto. Non resta che attendere la reale data d’uscita di questa graphic novel, che sicuramente attirerà molti fan del compianto attore.