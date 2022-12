"L’Uomo Elastico": ristampata la storia del supereroe antibullismo che lotta contro una malattia rara

Ascolta questo articolo

Un grande successo per il fumetto del supereroe Nunzio Bellino che ogni giorno combatte contro una Sindrome rara, la Ehlers-Danlos. L’opera dell’attore e personaggio tv di Storie Italiane di Eleonora Daniele (Rai1) e dello sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino dopo diverse presentazioni e firmacopie da Sud a Nord dell’Italia è stata ristampata, in tempi record, in soli sei mesi dall’uscita delle prime copie che hanno immeditamente ottenuto consensi dalla parte del pubblico e della critica.

“L’Uomo Elastico si arricchisce delle illustrazioni del fumettista Tiziano Riverso ed è edito da Edizioni Antea. Un libro che è diventato strumetto di lotta contro ogni forma di violenza, bullismo e discriminazione che racconta una storia di inclusione e di riscatto sull’intera sceneggiatura del premio Oscar del Web Giuseppe Cossentino, che nasce dall’idea di Nunzio Bellino, intento a portare su carta dopo il film ” Elastic Heart” diretto sempre da Cossentino.

“Elastic Man” diventa un supereroe per i vicoli di Napoli e si evidenzia sin da subito una voce forte per gli invisibili e per i deboli a servizio di una società a volte troppo distratta. Un libro-denuncia che informa i ragazzi, le istituzioni ma anche gli adulti sensibilizzando alla ricerca sulle patologie rare.

Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino mettono in risalto temi importanti attraverso il testo come la diversità, l’inclusione, il razzismo, la discriminazione, le malattie rare. “Il tema delle malattie rare ha un ruolo chiave nell’opera. Importante farlo con uno strumento capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e trasversale, su questioni che riguardano non solo la patologia, ma l’inclusione sociale, il rispetto e la capacità di accogliere la diversità” afferma Cossentino.

“La Sindrome è peggiorata dalla classica è passata alla vascolare il mio intento era lasciare una testimonianza alle generazioni future che nasceranno con una patologia rara” conclude emozionato l’attore Nunzio Bellino.