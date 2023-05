"L’Uomo Elastico", il fumetto solidale approda su TgrRai e Rainews

Un supereroe resiliente e forte che lotta ogni giorno contro una malattia rara, la Sindrome di Ehlers- Danlos, Napoli, il capoluogo partenopeo che diventa palcoscenico delle avvolgenti avventure de “L’Uomo Elastico“, Nunzio Bellino. Un attore e personaggio televisivo che in questi anni ci ha messo cuore e faccia diventando, un eroe antibullismo e simbolo delle malattie rare.

Bellino e la sua vita diventano una storia a colori firmata da Giuseppe Cossentino e disegnata da Tiziano Riverso ed edito da Antea Edizioni. Il volume a fumetti è in tour da un anno, tra le tappe fondamentali ricordiamo la Dimora del Confino di Cesare Pavese (Brancaleone) Calabria, “Il Salotto delle Celebrità“, a Venezia durante la Mostra Internazionale D’Arte del Cinema.

Tra le ultime, la libreria “Io Ci Sto” a Napoli e l’incontro con diverse scuole per trattare ed educare gli studenti all’inclusione, alla diversità e sensibilizzare al bullismo. Bellino e Cossentino hanno presentato il libro a fumetti anche in diverse radio e televisioni. “L’Uomo Elastico” rappresenta un successo editoriale e personale di Bellino e Cossentino, essendo sotto i riflettori di tutti i media nazionali.

I due autori si trasformano in un duo artistico, saldo e collaudato per sensibilizzare su tematiche serie e di importanza sociale. La storia a fumetti dopo la grande risonanza mediatica è approdata anche in Rai, al TgrRai e a Rainews, nella rubrica “Il Leggilibri – Libriamoci“, a cura del noto giornalista Claudio Ciccarone.

La rubrica tratta il mondo letterario e ha recensito in modo eccellente il volume edito da Edizioni Antea, definendolo un fumetto solidale che sensibilizza il lettore in ambito medico sulle patologie rare. Durante la trasmissione scorrono anche le immagini del film dal quale è tratto il fumetto, dal titolo ” Elastic Heart” diretto da Giuseppe Cossentino in corcorso anche ai David Di Donatello 2023. Due super progetti che hanno avuto una risonanza mondiale.