Lisa Presley pubblicherà un libro sull’ex marito Michael Jackson

Non si placano le polemiche intorno alla figura di Michael Jackson. A dieci anni dalla sua morte, la reputazione del Re del Pop continua ad essere messa in discussione da una parte dei media, rimasti scandalizzati dal contenuto del docu-film Leaving Neverland.

Ma oltre al documentario denuncia, molto presto potrebbe arrivare anche un libro destinato ad alimentare delle ombre sulla figura di un artista che ha rivoluzionato il mondo della musica. Anche perché a scriverlo sarebbe addirittura la sua ex moglie Lisa Presley, la figlia 51enne del grande Elvis che Wacko Jacko sposò il 26 maggio 1994 a Santo Domingo.

Il loro matrimonio, molto chiacchierato ma soprattutto criticato dalla carta stampata che lo etichettò al pari di una trovata pubblicitaria, si concluse dopo poco più di due anni, nell’agosto del 1996. A detta di alcuni osservatori, fu proprio la presenza asfissiante dei mass media e le continue speculazioni a portare alla fine del matrimonio. Ciononostante i due che si erano conosciuti nel 1984, continuarono a frequentarsi almeno fino al 1998.

Ora però, stando a quanto rivelato dalla stessa figlia del re del Rock and Roll al New York Post, la donna avrebbe sottoscritto un contratto con la casa editrice Gallery Books. Con lo stesso Lisa Presley si impegna a scrivere un libro in cui saranno presenti delle “scioccanti rivelazioni” riguardo a quel matrimonio giudicato una farsa e che tanto fece discutere nella metà degli anni Novanta.

Sul punto le indiscrezioni parlano di un accordo da 3 o 4 milioni di dollari. In merito invece al contenuto di questo libro, le anticipazioni sono davvero poche, ma stando a quanto emerso, Lisa Presley ribadirà che la loro unione non fu di facciata, ma a tutti gli effetti sincera e genuina. Già in passato la donna aveva ammesso che Michael Jackson “mi faceva sentire così unica e speciale. Non l’ho più ritrovato in un uomo. Lui era il Re. In tutto”. Come se non bastasse, si addentrerà su altri dettagli molto intimi e piccanti, smentendo categoricamente le voci sulla presunta avversione contro le donne dell’ex marito.