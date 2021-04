"Life is strange – Partner nel tempo/Tracce", quarto volume in uscita il 13 maggio

L’esordio del fumetto di “Life is strange“, uno dei giochi più apprezzati della vecchia generazione videoludica, è avvenuto in Italia il 1 agosto 2020. Da un’idea di Emma Vieceli, Claudia Leonardi e Andrea Izzo, in America viene distribuito dalla Titan Comics mentre in Italia è stato affidato alla Panini Comics.

Il libro prosegue la storia del primo capitolo pubblicato dalla Dontnod Entertainment sulle console casalinghe e portatili. La storia è infatti ambientata un anno dopo quanto successo in uno dei due finali possibili (salvare Arcadia Bay e sacrificare Chloe oppure salvare Chloe e sacrificare Arcadia Bay), e ci mostra una Max che vive ora a Seattle. Tuttavia, a causa del fato, è costretta a ritornare nuovamente ad Arcadia Bay per affrontare il suo passato.

Il numero 4 presto in edicola

Come riportato dal sito Amazon e Panini Comics, il volume numero 4 intitolato “Life is strange – Partner nel tempo/Tracce” è già preordinabile al prezzo di 15,20 euro in versione copertina rigida. Il fumetto, escludendo ritardi, dovrebbe uscire nella giornata del 13 maggio 2021.

La trama viene spiegata proprio sulla pagina dedicata della Panini: “Il quarto volume della saga a fumetti di Life is strange racconta del viaggio che Max, intrappolata in una realtà che non è la sua, deve intraprendere non solo per cercare di tornare a casa, ma anche per ricongiungersi con la Chloe del suo mondo. Tante sorprese e grandi cambiamenti per tutti i protagonisti della storia che prosegue quanto visto nel celebre videogioco”.

Intanto per la saga di “Life is strange” si sta cercando un nuovo rilancio dopo il mezzo flop, più di critica che di vendite, del secondo capitolo. Nello scorso mese è stato infatti annunciato, durante la Square Enix Presents, il nuovo videogioco intitolato “Life is strange: True Colors”. La protagonista del gioco sarà Alex Chen, una ragazza con l’abilità di vivere, assorbire e manipolare le emozioni degli altri.