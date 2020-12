Libri di Natale, ecco quali sono i più letti e i più consigliati

Leggere un bel libro di Natale vicino al camino magari, tra le tante decorazioni e le luci dell’albero è un qualcosa quasi di magico. Ed è curioso ma soprattutto interessante sapere che ancora oggi i grandi classici di Natale vengono ancora sfogliati da grandi e piccini. Sono quei libri che ti rimangono nella mente e che magri ti fanno capire e conoscere sempre di più in merito a questa festa meravigliosa.

Come facciamo a non introdurre in questa lista speciale il classico per eccellenza e cioè “Canto di Natale” di Charles Dickens, uno dei libri più letti, un libro affascinante per la sua storia, ma soprattutto per il significato che nasconde in sè. Per di più questo libro è stato il trampolino di lancio anche per diverse rivisitazioni cinematografiche della stessa storia e non solo. Infatti è stato frutto di rivisitazioni moderne come ad esempio “Canto di Natale in famiglia”, di Michael Rosen, che racconta la stessa storia narrata da Dickens ma in chiave moderna e fa riflettere e non poco su quello che davvero conta nella vita.

Un altro grande classico, anzi oserei dire una raccolta di lettere speciali sono quelle scritte da Babbo Natale ai figli di Tolkien dove vengono narrate le vicende del polo nord, lettere racchiuse nella raccolta famosissima “Lettere da Babbo Natale”. Un libro molto consigliato è quello del famoso Gianni Rodari, intitolato “Un giocattolo per Natale”, nel quale viene raccontata una storia molto particolare che dà quella sensazione di magia e nostalgia natalizia molto suggestiva.

Un altro meraviglioso classico di Natale, molto toccante è quello di Louisa May Alcott ovvero “Cosa l’amore può fare. Una storia di Natale.”. Un bel libro che fa riflettere sull’importanza dell’unità che deve essere presente soprattutto nei momenti peggiori e soprattutto non dovrebbe mai mancare in famiglia.

E per finire perchè no, un altro libro abbastanza consigliato è “Il Natale più bello” di Klaus Kordon, dove un misterioso viaggiatore esaudisce i desideri del piccolo Andreas. Insomma se si vuole passare un Natale leggendo, ecco i libri perfetti.