"Le vite nascoste dei colori", il nuovo romanzo di Laura Imai Messina

Questa volta Laura Imai Messina ci fa tuffare nel mondo misterioso dei colori. Spesso quando ci viene chiesto “che colore ti piace?” rispondiamo semplicemente con “blu o giallo o rosso”… E se vi dicessi che esiste un enpaku, ovvero un bianco di piombo molto antico o kuri-iro, cioè giallo castagna? E proprio nelle più svariate sfumature di colori si intrecciano le storie di Mio e Aoi.

Mio è una donna speciale poiché ha la vista tetracromatica e per questo riesce a vedere un’infinità di colori che un soggetto normovisivo non potrebbe mai cogliere; fin da bambina si dilettava a dare delle descrizioni molto specifiche, come il “color uva matura” o “un azzurro vecchio sei anni”. Mio è cresciuta nei mondo dei colori poichè la sua famiglia gestiva una bottega di kimono, regno di stoffe dalle mille tonalità. Quando prende la metro, Mio, appunta su un taccuino tutte le sfumature delle persone che più la colpiscono.

Aoi è un uomo vive in bilico tra il mondo dei vivi e quello dei morti; infatti ha ereditato dal padre l’attività di pompe funebri che porta avanti insieme alla sorella. Aoi ama le piante e i fiori, passione sempre trasmessa dal padre, che lo porterà a ridare vita a giardini dove sembrava non essercene più. L’uomo è affetto fin da bambino da daltonismo, una condizione visiva anomala che porta ad avere una percezione distorta colori.

Quando il destino di Mio e quello di Aoi si intrecceranno, Mio sentirà di provare un sentimento che da una parte la seduce, ma dall’altra parte la spaventa; Aoi le mostrerà cos’è l’amore… Ma l’incontro tra i due non è del tutto casuale: infatti Aoi si rivolgerà a Mio non solo per una consulenza sui colori, ma anche per raccontarle qualcosa che ha che fare con il suo essere venuta al mondo.

Mio e Aoi riusciranno a trovare il loro colore?