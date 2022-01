L’annuncio shock di Alessandro Baricco: "Mi hanno diagnosticato una leucemia"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Spero che l'intervento per il trapianto di cellule staminali vada bene, e che possa riprendersi totalmente nelle settimane successive all'operazione. Sono dell'idea che dovremmo investire molto di più sulla ricerca, non possiamo neanche immaginare quante malattie potrebbero essere sconfitte grazie all'avanzamento scientifico. In Italia invece facciamo di tutto per far fuggire i nostri ricercatori.