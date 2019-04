La vita di Elton John raccontata nella sua autobiografia

Elton John, star musicale molto apprezzata e amata, si è sempre contraddistinto per il suo modo di essere particolare e fuori dalle righe. Un artista riconosciuto non solo per la sua bravura in ambito musicale, ma anche per essere un modello e un esempio da seguire per tanti giovani. Per chi ancora conoscesse poco di lui e volesse approfondire, esce in libreria la sua autobiografia ufficiale dal titolo “Me“. Ecco cosa racconta.

A partire dal 15 ottobre arriva nelle librerie la sua autobiografia ufficiale dal titolo “Me”. Chi vuole può già pre-ordinarla fin da ora. Si tratta di una autobiografia scritta dal cantante insieme a Alexis Petridis, un critico musicale. Una autobiografia in cui l’artista ripercorre la sua storia musicale e non solo. Dagli albori sino a quando indossava pantaloni argentati scioccando il pubblico, comprese anche le amicizie instaurate nel corso degli anni: da Freddie Mercury a George Michael sino a John Lennon.

Un libro in cui si racconta a 360° senza paure, maschere o filtri. Insomma, Elton John, così come lo vedete. Scrivere questa autobiografia per lui ha significato mettersi in gioco, in discussione, raccontandosi. Un modo per fare un bilancio con sé stesso e con la sua vita, ma anche per cercare di farsi conoscere di più. Una vita contraddistinta da alti e bassi, momenti chiave, ma anche altri che ne hanno minato il carattere e la musica. Una vita umana, in grado di coinvolgere ognuno di noi, ma anche eccentrica, proprio come è nel suo stile.

Il 25 marzo, la data del compleanno in cui ha compiuto 72 anni, ha pubblicato un video in cui presenta l’estratto del libro, la copertina e anche la data di uscita nelle librerie. Il video è stato accompagnato dal seguente post: “Il mio compleanno è stato ricco di sorprese, ma ne ho in serbo una io per voi. Date una occhiata alla copertina perché questa è la mia autobiografia ufficiale che uscirà il 15 ottobre. Potete pre-ordinarlo fin da ora dal link in bio”.

L’8 settembre 2018 ha cominciato il suo ultimo tour della durata di 3 anni dal titolo “Farewell Yellow brick road tour“. Il baronetto inglese, come è stato definito, si esibisce in tutti e cinque i continenti, con tutti i pezzi straordinari che ne hanno caratterizzato la carriera. “Your song”, “Tiny dancer” e “Candle in the wind”, che è ancora oggi il singolo più venduto di tutti i tempi con ben 33 milioni di copie. Elton John arriverà anche in Italia: il 29-30 maggio all’Arena di Verona e il 7 luglio al Lucca Summer Festival.