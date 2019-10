"La scuola di pizze in faccia", la nuova graphic novel di ZeroCalcare

Zerocalcare, uno degli autori maggiormente versatili e fuori dagli stereotipi del suo periodo, oltre che uno dei più popolari, torna con una nuova grahic novel che è la raccolta di tutte le sue storie dal titolo “La pizza in faccia del professor Calcare”. Una raccolta che raccoglie il meglio della sua produzione e che sta presentando in un book tour che ha avuto inizio ieri da Milano per poi proseguire in altre città italiane, tra cui Roma, il Festival Comics and games di Lucca e tantissime altre città.

Una opera molto corposa e voluminosa in quanto raccoglie il meglio di tutta la sua produzione editoriale: si parla di Pokemon, Star Wars, dell’hoverboard, di Game of Thrones, oltre che di tantissime altre tematiche, come unioni civili, senso civico, impegno e indignazioni come il popolare autore ha abituato i suoi tanti lettori.

In questa sua nuova raccolta, il lettore trova un autore diverso da tutti quanti, molto versatile e attento alle problematiche sociali e attuali del paese di cui parla con cognizione di causa e presa di coscienza dei suoi pensieri. Un autore che è sempre stato in grado di raccontare i fatti della vita quotidiana con il suo solito modo facendo riflettere il lettore.

Nella prima tiratura della raccolta ci sono 8 pagine in più, ma il prezzo è invariato. L’edizione presenta un logo dorato sia nella copertina che nel dorso ed è diversa dalle altre ristampe che non hanno le pagine in più. Un volume, una storia corposa che si divide in tre sezioni: storie di pop e della quotidianità; storie legate alla testimonianza e all’impegno sociale, quindi attuali e, infine, l’ultima presenta racconti sul cinema e la televisione.

A concludere il corpus vi è una storia inedita di circa 25 pagine in cui racconta come riesca a far conciliare e lavorare i due aspetti di sé: il lato più leggero e ironico, ma anche quello maggiormente attuale e, quindi, impegnato. Ovviamente tutte le storie sono tratte da blog, interviste, post e siti che lo hanno reso famoso e fatto conoscere a tantissimi.