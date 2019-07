La saga dei Florio sta per diventare una serie televisiva

“I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, che racconta la saga della famiglia Florio e che sta attirando sempre più consensi, al punto da risultare ancora nella top ten dei libri più venduti, giunto ormai all’ottava ristampa, continua ad avere sempre più successo. E ora, per coloro che si sono innamorati delle vicende della famiglia Florio, sta per giungere una serie tv che li racconta.

L’idea di realizzare una serie tv internazionale in seguito al grande successo del libro è stata della stessa scrittrice, ovvero la Auci, la quale nel mese di giugno ha deciso di recarsi a Los Angeles per incontrare i responsabili di Cinecittà e Federico Scardamaglia di Leone Group, in modo da capire se ci sono le possibilità per uno sceneggiato.

Un incontro interessante, come ha detto la stessa scrittrice, a cui hanno partecipato diversi produttori americani, per capire se fossero o meno interessati al progetto, oltre a Edoardo Albinati, lo scrittore de “La scuola cattolica”. La tematica centrale dell’incontro tra queste figure era capire se i romanzi italiani hanno la possibilità di diventare delle serie tv e come muoversi in tal senso.

La stessa scrittrice racconta che i diritti appartengono alla Leone Group e che ora sono in corso trattative per la trasposizione televisiva. Non sarebbe la prima volta che un libro di grande successo diventa uno sceneggiato televisivo: un esempio in tal senso è rappresentato da “L’amica geniale” di Elena Ferrante e dallo straordinario lavoro televisivo di grande successo andato in onda sulla Rai, ma anche con “Luna nera” per Netflix, tratto dal libro di Tiziana Triana.

Un progetto che dovrebbe concretizzarsi solo dopo l’uscita del secondo volume della saga, che dovrebbe arrivare nelle librerie entro il 2020. “I leoni di Sicilia” racconta la storia della famiglia Florio che, dalla Calabria, riesce a conquistare pian piano tutto il mondo, compresa anche la Sicilia e l’Europa. Due generazioni a confronto che saranno messe in luce con tutte le peculiarità e caratteristiche di ogni saga.