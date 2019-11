"La ragazza di Roma Nord", il nuovo libro di Federico Moccia

Federico Moccia, autore di “Tre metri sopra il cielo” e di altri best seller della letteratura rosa italiana, tornerà con un nuovo libro a gennaio, ma questa volta non sarà solo. Il noto scrittore italiano, nel periodo estivo, ha infatti indetto un concorso letterario “Diventa autore con Federico Moccia“: in premio la possibilità di vedere un proprio racconto pubblicato nel nuovo libro “La ragazza di Roma Nord“.

Nato “dal nulla” Moccia sostiene di voler aiutare chi non solo ama scrivere ma dimostra di saper comunicare, conscio delle difficoltà legate al mondo dell’editoria e del marketing. Partecipare era semplice: tramite il sito Il cantiere delle storie, gli aspiranti autori dovevano realizzare un piccolo racconto da inserire nel romanzo seguendo delle semplici regole spiegate dall’autore stesso in un video.

Pare che al concorso abbiano partecipato quasi 1.000 persone, a testimonianza del fatto che nel Bel Paese l’amore per la scrittura è molto diffuso. Al momento una giuria tecnica, composta da Federico Moccia e dal comitato editoriale di SEM s.r.l., sta valutando gli elaborati in forma anonima e procederà poi ad una prima scrematura, ottenendo un elenco di trenta elaborati.

Verrà poi avviata l’ultima fase che porterà all’individuazione degli otto testi che verranno inseriti all’interno del romanzo. In caso di parimerito il premio verrà attribuito ad estrazione. Il prossimo 16 novembre alle ore 17:30 Federico Moccia in persona annuncerà i nominativi degli 8 vincitori. L’informazione sarà pubblicata anche sul sito ufficiale “Il cantiere delle storie”.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, in cui un volto noto si rende disponibile per aiutare altri ad emergere. Un’ottima opportunità per chi ama questo genere letterario e vuole farsi conoscere. In attesa del 5 gennaio 2020, data in cui “La ragazza di Roma Nord” arriverà in libreria, non possiamo far altro che attendere con curiosità i nominativi dei vincitori e augurare loro buona fortuna!