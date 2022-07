"La ragazza che cancellava i ricordi" di Chiara Moscardelli (recensione)

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Funicella - La ragazza che cancellava i ricordi fa parte del bottino del mio ultimo giro in una libreria fisica... poi ho comprato online, e naturalmente al Salone del libro, ma questa è un'altra storia. L'ho comprato al mare, ad aprile però, e l'ho letto (anche) al mare negli ultimi giorni. Consiglio la lettura agli appassionati di thriller per passare un pomeriggio in leggerezza.