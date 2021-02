"La luna e i falò" di Cesare Pavese diventa un graphic novel

Cesare Pavese è stato uno dei migliori scrittori della letteratura italiana e, ancora oggi, sono in tanti a leggerlo e ricordarlo. Uno scrittore di origine piemontese che ha scritto grandi capolavori: da “Il mestiere di vivere” sino a “Prima che il gallo canti”, passando per “La luna e i falò”, il suo libro più celebre, che esce oggi 4 febbraio in una nuova versione a fumetti per la gioia dei suoi lettori.

L’opera a fumetti è edita dalla casa editrice Tunuè, la quale è specializzata in questo genere e porta la firma di Marino Magliani, lo sceneggiatore, e Marco D’Aponte, il disegnatore. L’opera sarà presentata nella giornata del 4 febbraio in streaming sui canali social della casa editrice e i lettori avranno modo di acquistarla poi in libreria nei giorni a seguire.

Non è la prima volta che i due artisti trasformano una opera letteraria in fumetto, in quanto è già successo con “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. “La luna e i falò” è un’opera caposaldo della letteratura italiana del Novecento. Siamo nelle Langhe, nel dopoguerra, Anguilla che cerca fortuna in America per poi tornare nuovamente in Italia per rendersi conto che tutto è cambiato.

Tornando alla casa natale, dopo l’avventura americana, ritrova il suo vecchio e caro amico Nuto. I falò del titolo sono un evento magico, un simbolo di avventura, anche se per Anguilla, il protagonista, tutto precipita nell’illusione e nella malinconia della sua stessa esistenza. La copertina dell’edizione a fumetti mostra il protagonista assorto nei suoi pensieri su una collina, mentre il cielo è rischiarato dal colore rosso del falò, che è il simbolo del romanzo stesso.

Il volume a fumetti è accompagnato da una presentazione che riporta le seguenti parole: “Tutte le immagini potentissime di questo libro, la luna, il fuoco, il sangue, le donne imprendibili, la terra, la violenza fisica, i vigneti, i campi, il tradimento, Cinto che è l’infanzia e Nuto che è la saggezza prendono vita in modo straordinario in questo magnifico graphic novel dai colori vividissimi”.