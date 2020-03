La casa editrice Edizioni 2000diciassette promuove il concorso "a porte chiuse" dedicato al Coronavirus

Cosa ne pensa l’autore

Teresa Morone - Il temibile Covid-19 non sta cambiando solo il nostro modo di percepire la salute, l'economia e il lavoro, ma sta cambiando anche noi stessi. In questi giorni di quarantena forzata a casa per contenere i contagi, stiamo imparando sempre di più a fare i conti con il silenzio e la solitudine. Bene fa questa casa editoriale a mettere in primo piano questa dinamica della psiche umana.