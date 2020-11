"La cacciatrice di Narcisi", il nuovo libro di Alba Parietti

Dall’alto dei suoi quasi sessant’anni (li compirà nel 2021), Alba Parietti ha un’esperienza invidiabile non solo in fatto di televisione, di cui è una veterana, ma anche in fatto di uomini. Da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, da Franco Oppini (papà di suo figlio Francesco) a Giuseppe Lanza Di Scalea: tanti sono stati gli amori di Alba, che ha deciso di raccontarli in un libro.

Si intitola “La cacciatrice di Narcisi“ ed è in uscita per Baldini+ Castoldi il prossimo 19 novembre 2020. Nel libro in questione, però, non si parla soltanto di uomini narcisisti e delle tante conquiste della showgirl, ma vengono raccontati anche alcuni aneddoti divertenti. Per esempio Alba Parietti ricorda e rivive attraverso la scrittura il viaggio fatto in treno assieme a Padre Georg.

All’anagrafe Georg Gänswein, Padre Georg è un fascinoso arcivescovo cattolico tedesco famoso per essere stato il segretario di Papa Ratzinger. Stando a quanto racconta la Parietti, lei e Padre Georg si sarebbero conosciuti in treno, per puro caso. Qualche anno fa fecero un lungo tragitto uno di fronte all’altro e nel libro la donna ammette di non aver mai fissato tanto un uomo in vita sua.

Una volta in stazione, racconta ancora la showgirl torinese, gli confessò di aver fatto dei pensieri peccaminosi su di lui. Anziché assolverla, lui la guardò e le chiese se era pentita. E lei non lo era affatto. Non è dato sapere cosa pensò tra sé Padre Georg nell’ascoltare una simile confessione da parte di una fedele così bella e provocante come la Parietti, ma è facile immaginare che non sia rimasto completamente indifferente!

Non sappiamo neanche cosa ne penserà Francesco Oppini una volta che, uscito dalla casa del GF Vip 5, leggerà il libro della madre. Vista la sua proverbiale allergia all’esuberanza materna, è probabile però che non la prenda benissimo! Staremo a vedere cosa accadrà.