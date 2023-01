La biografia più completa di Yōichi Takahashi, l’autore di Holly e Benji, è italiana

Ascolta questo articolo

“Sui banchi del liceo Nankatsu un ragazzino di Tokyo, appassionato di baseball, sogna di diventare un mangaka“. Sembra la trama di un racconto, invece è iniziata proprio così negli anni sessanta la vita di Yōichi Takahashi, uno degli autori di manga giapponesi più famosi di tutti i tempi grazie alla creazione della storia di Captain Tsubasa tutt’ora in corso.

L’autore di Holly e Benji, come lo conosciamo in Italia, ha avuto un’esistenza costellata di sudate vittorie e di cocenti sconfitte proprio come il suo protagonista e i suoi amici-rivali per riuscire a diventare il mangaka famoso che è oggi. Infatti le due autrici Greta Bienati e Valentina Salerno, team storico del sito italiano capitan-tsubasa.it, grazie a una lunga e minuziosa documentazione. hanno raccontato in maniera molto interessante e coinvolgente non solo la vita di Takahashi, ma anche l’età d’oro di Weekly Shōnen Jump.

Ciò è avvenuto inserendo tantissime curiosità e aneddoti sul dietro le quinte della vita dei mangaka e su tutte le difficoltà che devono affrontare per realizzare e vedere pubblicata una storia. In parallelo viene narrato anche lo sviluppo del calcio come sport in Giappone che è stato notevolmente influenzato dalle vicende di Tsubasa Ozora e dei suoi compagni, al punto che ci sono loro statue, murales e immagini in varie città e sono tutt’ora di ispirazione per i giovani calciatori anche qui in Europa.

In questo libro è possibile scoprire come sono stati creati i vari personaggi, da dove sono nati gli sviluppi narrativi nei diversi periodi, perché l’autore ha scelto determinate città e società calcistiche, la nascita della J-league, alcuni aneddoti sul calcio femminile e molte altre curiosità.

Per i più interessati è presente in appendice un’accurata e completa bibliografia delle opere e delle dichiarazioni di Yōichi Takahashi, sia in lingua originale che in italiano. Il libro “Capitan Tsubasa. La lunga strada verso un sogno: L’appassionante storia di Yōichi Takahashi, l’autore di Holly e Benji” è disponibile all’acquisto sul noto e-commerce online Amazon sia in formato cartaceo (15,00 euro) che in formato Kindle (3,99 euro).