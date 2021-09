‘Kalipé. A passo d’uomo’: terzo libro per Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini torna in libreria con un nuovo libro, dopo il successo avuto con Kalipè. Lo spirito della montagna e Kalipè. Il cammino della semplicità. Prosegue quindi il racconto del suo nuovo viaggio nella natura con ‘Kalipé. A passo d’uomo‘.

Edito da Rai Libri, la nuova opera letteraria del popolare conduttore televisivo di viale Mazzini mette al centro della narrazione il ritorno al benessere psicofisico. In particolar modo si sottolinea l’imporanza dell’approccio sostenibile della natura.

Anche in questa terza opera di Massimiliano Ossini sollecita tutti i lettori al rispetto di ciò che ci circonda. Il racconto di questo nuovo libro si snoda in una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso dell’acqua che dalle vette comincia il suo viaggio verso il mare.

Un percorso durante il quale lo scrittore incontra diversi personaggi, raccogliendo le loro testimonianze di vita. Ed è proprio attraverso questi racconti che si apprende un valido aiuto per immaginare un futuro di benessere e felicità. Stavolta ha deciso di mettersi in cammino sulle orme dell’acqua, seguendo il suo corso dai ghiacciai fino a valle, fermandosi a incontrare vite cristalline come ruscelli, capaci di lasciare il segno come fa la goccia che nei secoli scava la pietra.

Sul suo cammino ci saranno uomini e donne che hanno cambiato vita, un piccolo grande cambiamento che ha dato inizio per loro ad una nuova eistenza. Kalipé. A Passo d’uomo non è soltanto il racconto di vite di uomini e donne, ma anche quello della bellezza di una natura incontrastata e opportunità di riflessione sul futuro.

La pandemia da Coronavirus impone per molti aspetti anche un cambio di prospettiva e di visuale riguardante il futuo. Ed è questo che Kalipé. A passo d’uomo tenta di fare. La terza opera di Massimiliano Ossini è in libreria dal 16 settembre del 2021, al costo di 18 euro.