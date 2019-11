John Grisham torna in libreria con "L’ avvocato degli innocenti"

Dal prossimo 26 novembre sarà possibile ordinare l’ultimo capolavoro del maestro del Legal Thriller, “L’avvocato degli innocenti“, il quale va ad aggiungersi ai numerosi titoli dell’autore americano, ex avvocato, appassionato di lettura e di giurisprudenza. John Grisham è uno dei pochi autori contemporanei in grado di raccontare un processo e l’impostazione della difesa di un cliente in modo coinvolgente e dinamico, inserendo particolari realistici e un pizzico di mistero in ogni capitolo.

Anche questa volta i protagonisti saranno un avvocato competente e battagliero, un imputato condannato ingustamente e la ricerca di verità e giustizia in un sistema non sempre limpido e coerente. Grisham è un autore noto e stimato, dai suoi precedenti romanzi sono stati tratti anche film con interpreti celebri: “Il rapporto Pelikan“, “Il socio“, “Il cliente“, che hanno visto tra i protagonisti Julia Roberts e Tom Cruise, tra i tanti.

La narrazione è generalmente incalzante, il sistema viene messo a nudo e i colpi di scena non mancano. Chia ama il genere potrebbe rimanere incollato a queste 370 pagine di narrazione fluida ed emozionante. Per chi lo desidera è già possibile effettuare il pre order.

La trama

Quincy Miller viene processato per il presunto omocidio dell’avvocato Keith Russo. Al processo, nonostante l’imputato si dichiari innocente, il giovane di colore viene condannato all’ergastolo sulla base di prove confuse e testimonianze poco attendibili. Dopo 22 anni dalla condanna decide di scrivere una lettera alla Guardian Ministries, i “padri guardiani”, un’associazione no profit che difende i condannati a morte.

Entra così in contatto con Cullen Post, uomo dai saldi principi che dedica il suo impegno alla difesa dei dimenticati, una sorta di eroe delle “cause perse”. Tra indagini e ricerche, si ritroverà in pericolo di vita e scoprirà intrighi e complotti. Riuscirà a salvarsi e a far emergere la verità sul caso?