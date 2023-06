In uscita a settembre la prima autobiografia di Mauro Repetto degli 883

Mauro Repetto, ex componente degli 883, è pronto a raccontare la propria storia con l’uscita della sua autobiografia. Ad annunciare questa notizia ci pensa il giornalista Massimo Cotto che, pubblicando uno scatto insieme al diretto interessato e Stefano Salvati, rivela di essere pronto a uscire nelle librerie dal mese di settembre 2023.

“Quello al centro è Mauro Repetto, quello a destra Stefano Salvati, regista di tutti i video degli 883”, si legge su Instagram in cui poi viene aggiunto: “Con questa foto scattata qualche mese fa vi annuncio l’uscita per settembre del libro che abbiamo scritto insieme io e Mauro ‘Non ho ucciso l’Uomo Ragno“. Vengono poi aggiunti i primissimi dettagli in merito al libro: “Uscirà a settembre per Mondadori ed è una figata assoluta. Più che una a una biografia assomiglia a un romanzo. Mauro per la prima volta racconta la sua storia e la sua storia è davvero incredibile“.

La storia in breve di Mauro Repetto

Preso inizialmente in giro per essere “il biondino che balla”, Max Pezzali ha più volte sottolineato l’importanza di Mauro nei primi anni della sua carriera: “Lui aveva un fantastico motto: dignità zero. Era l’emblema della tenacia, io non avrei mai combinato niente senza Mauro. Eravamo la combo perfetta”. Dopo l’incredibile successo ottenuto con gli 883, Mauro Repetto decide di abbandonare il gruppo nel sabato di Pasqua del 1994.

In seguito prova invano a proseguire la carriera da solista pubblicando “ZuccheroFilatoNero“, ma il tutto si rivelerà un flop vendendo solamente 23 mila copie. Nella sua vita di quegli anni si sa poco o nulla: si trasferisce negli Stati Uniti D’America, alla ricerca di una modella, Brandi Quinones, di cui si era innamorato dopo averla vista in una rivista, ma non riesce a conquistarla nonostante abbia avuto l’opportunità di conoscerla.

In America prova anche a produrre un film, decidendo di mettere i soldi in mano ad un avvocato che possa aiutarlo a finanziare il progetto, ma da quest’uomo viene truffato e perde 20mila dollari. Dopo poco tempo decide di trasferirsi in Francia, dove ritenta la strada del cinema pubblicando il cortometraggio “Point Mort“, ottenendo però poco successo.

Senza un futuro nel mondo dello spettacolo, Mauro si candida e ottiene un posto di lavoro a Disneyland, vestendo dapprima i panni di un cowboy per poi essere promosso a produttore di eventi speciali e infine ricopre la carica di manager. In Francia però porta avanti il suo desiderio di recitare in teatro, portando dinanzi al pubblico alcuni spettacoli in lingua francese che ottengono un discreto successo.

Spesso ospite di Andrew Eborn per la rete “OctopusTV”, Mauro però ha continuato a proseguire la sua vita in Francia, in cui riesce a mettere su famiglia. Difatti sul settimanale “Di Più” di qualche anno fa presenta ai lettori la moglie Joséphine Repetto ed i figli Dean e Carla. Ritorna a fianco di Max Pezzali nel luglio del 2022, dapprima in occasione del concerto allo Stadio Comunale di Bibione e poi nelle seguenti due date evento allo Stadio San Siro di Milano e, ancora, ad “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” condotto da Amadeus.