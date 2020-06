“Il Torneo delle Cento Porte”, la nuova saga calcistica di Topolino

Quest’anno, a causa del Coronavirus, gli Europei di calcio sono stati rimandati e il Campionato ripartirà il 20 giugno. Il calcio però, a quanto pare, non mancherà nelle case dei bambini italiani grazie a Topolino. Infatti nel numero 3368, in uscita il 10 giugno, inizierà il “Torneo delle Cento Porte” e ci sarà in allegato un album di figurine Panini dedicato alla competizione, di ben 160 pagine insieme, alle prime 40 figurine da collezione, al costo di € 4,90.

Nelle uscite successive e nei mensili di Zio Paperone e di Paperino ci saranno ogni volta altre 10 figurine senza doppioni e senza alcun sovraprezzo per completare l’intero album. La raccolta terminerà con l’uscita dell’8 luglio. “Il Torneo delle Cento Porte”, come ha anticipato il direttore Bertani sull’editoriale di Topolino 3366, è una saga calcistica scritta da Marco Nucci e disegnata da Donald Soffritti.

Vedrà come protagonisti tutti i personaggi di Paperopoli e anche alcune nuove figure, per creare un vero e proprio torneo di calcio che durerà per qualche settimana; sarà diviso in diverse puntate e sarà veramente molto combattuto. Per rendere il tutto più realistico, all’interno di ogni numero ci saranno le classifiche aggiornate del torneo come in un vero campionato.

Inoltre nei mensili di giugno di Zio Paperone e di Paperino ci saranno due storie inedite anch’esse correlate all’avventura calcistica dal titolo “Paperino e il grande Rifrulli!” e “Zio Paperone e l’introvabile numero uno!”, scritte entrambe da Marco Nucci e disegnate da Federico Franzò.

Per non farsi mancare nulla il settimo numero della serie de “I Classici Disney” è intitolato “Dollari e Goal!”, sempre per restare in tema calcistico. Nel frattempo sulla pagina Facebook ufficiale di Topolino Magazine potete trovare le identity card di alcuni dei giocatori che parteciperanno al Torneo delle Cento Porte, per scoprire già qualcosa sulle varie squadre e sui ruoli dei vostri personaggi preferiti.