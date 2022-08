Il nuovo progetto di Lulù Selassié: "Sto scrivendo un libro"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi mesi, almeno nel lato lavorativo, Lulù Selassié sembra essere impegnata su più di un progetto. La principessa etiope, che ha perso la finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” contro la sorella Jessica, sta lavorando su più fronti e nei prossimi mesi dovrebbero uscire le sue prime fatiche.

Come già annunciato nelle scorse settimane, con tanto di foto e breve trailer mentre si ritrova nella sala di registrazione, Lulù è pronta a sbarcare nel mondo della musica con un brano. Un progetto che ha intrapreso con il supporto della sorella Clarissa, con cui ha realizzato anche una piccola cover.

Tra l’altro non è un segreto che entrambe condividono un’enorme passione per la musica e, secondo alcune indiscrezioni che non hanno però ricevuta nessuna conferma da parte delle dirette interessate, le due “sister” avrebbero cercato di partecipare alla nuova edizione di “Tale e quale show“, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, venendo però scartate dopo aver effettuato i provini.

Il primo libro di Lulù Selassié

Oltre a un brano musicale, per Lulù è pronta a lanciarsi anche nel mondo della scrittura. Come riportato testualmente dal sito “Biccy” la principessa ha informato su Instagram di star scrivendo un libro, seppur si ritrova ancora in fase embrionale e per questo motivo non dovrebbe uscire presto.

“Sarò la vostra bibliotecaria di fiducia perché presto uscirà una storia scritta da me“ afferma Lulù scherzando con i suoi fan per poi aggiungere: “Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura così ameranno anche quello che sto scrivendo io. Ho tante cose da raccontare belle e molte situazioni possono farvi immedesimare, io quando leggo i libri mi immedesimo sempre in un personaggio. I libri ti fanno entrare in un mondo di fantasia ed è stupendo. Il libro è ancora in frase di preparazione, non uscirà presto”.