"Il nome della rosa", in arrivo nuova edizione con disegni di Eco

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una vera e propria chicca che La Nave di Teseo pubblica riguardante il capolavoro di Eco corredato di disegni, schizzi e abbozzi. Chissà quanto altro materiale di questo grande filosofo e scrittore giace nascosto da qualche parte in attesa di venire alla luce. Un cimelio per omaggiarlo e ricordarlo come merita. Un grande scrittore e pensatore che ha lasciato un grande vuoto nei suoi lettori, e non solo.