I racconti degli anziani nel libro "Nonno, mi racconti una fiaba?"

Dopo “Storie della buonanotte per bambine ribelli“, che racconta le figure di donne famose in qualsiasi campo che hanno lasciato un segno nella storia, arriva oggi in occasione della festa dei nonni il libro “Nonno, mi racconti una fiaba?“. Si tratta di racconti della tradizione orale nati da circa 100 testimonianze di anziani ospiti di centri assistenziali.

Pagina dopo pagina, è come fare un lungo viaggio nel tempo, ritornare alla tradizione antica e popolare del passato, assaporando odori e storie che i nostri nonni ci hanno tramandato di generazione in generazione. Un libro, un progetto pubblicato dalle edizioni Gribaudo, casa editrice del Gruppo Feltrinelli specializzata in libri illustrati, che racconta le storie della buonanotte dalla voce di tantissimi anziani nei vari centri assistenziali di Korian Italia, i quali si sono offerti di donare ai nipotini storie vere, ma anche narrazioni e leggende.

Le parole e i racconti degli anziani sono messe nero su bianco da Antonella Antonelli e Laura Locatelli, con illustrazioni di Anita Barghigiani. Sono 30 racconti che arrivano dalla tradizione orale e hanno lo scopo di raccontare, di testimoniare valori e insegnamenti che solo i nonni possiedono. Un libro illustrato che descrive la bellezza di queste fiabe e come vengono tramandate ai nipoti attraverso l’amore dei nonni.

La presidente e ideatrice del progetto, ovvero Mariuccia Rossini, ne parla in questi termini: “In questo volume abbiamo raccolto, tramite il prezioso aiuto degli educatori e delle educatrici, le storie della buona notte che veri nonni, ospiti delle nostre residenze per anziani, raccontavano a figli e nipoti, o addirittura che venivano raccontate loro quando erano piccoli“.

Dopo il successo del primo volume, edito nel 2017, dal titolo “Nonno, mi racconti una storia?” – ideato allo stesso modo ma illustrato da Chiara Raineri e composto da 29 racconti – le stesse autrici hanno deciso di proseguire su questo filone, con i racconti degli anziani e la loro saggezza. La fiaba è un elemento importante nella vita di un bambino perché riesce a carpire le sue emozioni, nel tentativo di scacciare la paura lasciandosi andare all’affetto e all’amore.