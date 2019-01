I libri in uscita nel 2019: ecco tutte le novità in libreria

Con l’arrivo del nuovo anno sono tantissimi i libri in uscita che occuperanno gli scaffali delle librerie e che i lettori non vedono l’ora di comprare per portarli a casa e leggerli. Vediamo allora quali sono le novità letterarie più attese in questi mesi del 2019 e quali ci faranno emozionare durante l’anno. Sono libri per tutti i i generi che soddisfano i gusti di ognuno.

Per quanto riguarda le ultime novità letterarie, sono tantissime: da Jennifer Egan, Premio Pulitzer, sino a Culicchia passando per Michelle Houellebecq sino a “Fedeltà”, che segna il ritorno in libreria di Missiroli. Sono libri di scrittori molto amati e apprezzati da tantissimi lettori, che sicuramente continueranno ad allietare le loro giornate o serate con le storie che sanno raccontare.

Jennifer Egan ritorna con “Emerald City“, in cui presenta 11 racconti all’interno dei quali parla di banchieri, casalinghe e studentesse in cerca di loro stessi, mentre Culicchia apre il suo cuore e la sua anima in “Il cuore e la tenebra“, dove racconta del padre che non c’è più. Un memoir intenso e commovente che costruisce gli ultimi istanti di vita del genitore.

Dall’Oriente arriva il nuovo capitolo o meglio il sequel del libro di Murakami, dal titolo “Metafore che si trasformano“, in cui ci si confronta con le paure che uccidono e fanno male. In “Persone normali“, Sally Rooney racconta il suo modo di vivere e reinventare l’amore. Wilbur Smith ritorna con un nuovo libro in cui continua a raccontare la saga dei Courtney.

C’è anche spazio per l’attualità, con un libro del genere political thriller dal titolo “Codice kingfisher“, molto apprezzato ma anche criticato alla Fiera del Libro tenutasi a Francoforte l’anno scorso, in cui l’autore, che preferisce rimanere anonimo, racconta i legami politici ed economici tra gli Stati Uniti e la Russia. Michela Marzano, Chiara Gamberale, Edoardo Albinati e anche Aldo Vitali sono solo alcuni dei tanti scrittori di cui leggeremo le storie nel nuovo anno.