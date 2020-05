"Hunger Games", in arrivo il prequel della saga

La saga degli Hunger Games, tratta dai libri di Suzanne Collins, che tanto successo hanno ottenuto grazie anche alla trasposizione cinematografica con protagonista Katniss Everdeen si arricchisce di un nuovo capitolo. Dal 19 maggio arriva nelle librerie il prequel, ovvero tutto quello che è successo prima della saga vera e propria. Un romanzo ambientato ben 64 anni prima rispetto ai fatti che i lettori e i telespettatori ben conoscono.

Il prequel, sempre scritto da Suzanne Collins, si intitola “Hunger Games – Ballata dell’usignolo e del serpente” in cui la protagonista non è più Katniss Everdeen. Nel nuovo romanzo si scopre un lato che non tutti conoscono del dittatore Snow che verrà presentato come adolescente che ha tutti i requisiti per essere il nuovo eroe ed entrare nel cuore dei lettori della saga. Ad annunciare l’uscita del prequel è stata la casa editrice americana, la Scholastic Publishing.

Una saga che ha venduto ben 100 milioni e oltre di copie con tutti e tre i romanzi, mentre i film hanno incassato la cifra di 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. La scrittrice è rimasta in classifica per più di cinque anni con la saga e, ora, torna a raccontare le avventure di Panem. La stessa Suzanne Collins annuncia il prequel: “I fatti del prequel si svolgeranno nei giorni bui dopo una rivolta fallita a Panem. Il periodo di ricostruzione, a 10 anni dalla guerra, fornisce ai personaggi un momento di riflessione per affrontare domande esistenziali, per definire i propri pensieri sull’umanità”.

Un libro in cui si cerca di scandagliare l’animo umano provando a capire i vari protagonisti e anche come sopravvivere sul pianeta Terra. Il romanzo racconta del mondo di Panem, ben 64 anni prima degli eventi di Hunger Games e dei decimi giochi della fame. Nel nuovo romanzo non è presente la protagonista, ovvero Katniss, ma mancano anche tutti gli altri personaggi della prima saga.

Come successo con i due film precedenti, anche qui è già in moto la macchina cinematografica con la Lionsgate Motion Pictures Group, la casa produttrice americana che, parlando con l’autrice, sta cercando di capire come muoversi e quale sceneggiatura scrivere per un film tratto dal romanzo.