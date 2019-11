Gli alberi più straordinari d’Italia raccolti in un volume

Gli alberi sono capaci di sopravvivere per millenni sul pianeta e proprio a loro, considerati un patrimonio della biodiversità, è dedicato un volume fotografico curato dall’associazione Patriarchi della Natura in Italia. Un volume pubblicato da Pearson, sostenuto e patrocinato dalla Fondazione Bracco, che racconta la storia di circa 80 alberi dal nord al sud della penisola. Il volume non raccoglie gli alberi più ricchi, ma quelli che si distinguono per le loro caratteristiche e unicità rispetto ad altri.

All’interno del volume correlato d’immagini è presente una mappa che indica i luoghi in cui poterli ammirare. Sono tutti alberi che hanno più di 200 anni di età: dai platani di Milano sino all’olivo presente a Polignano, in provincia di Bari, ma anche il ciliegio di Besana in Brianza, che ha anche una pagina social. Oltre a loro, ci sono anche alberi di più di 2000 anni di età, come castagno, la pianta più antica d’Europa e un vero e proprio patriarca.

Gemma Bracco, la vice presidente della Fondazione che sostiene questo progetto e iniziativa, ne parla in questo modo: “Gli alberi puliscono l’aria, fissano importanti componenti nel terreno, donano frutti e semi per la loro discendenza. I nostri patriarchi, però, sono soprattutto testimoni di resistenza: resistenza alle malattie, ai danni prodotti dall’uomo, testimoni della loro stessa generosità ininterrotta e della loro ricca diversità”.

Stefano Mancuso, neurobiologo, racconta di quanto siano importanti queste specie viventi sul pianeta, del fatto che raccontino l’uomo in tutte le sue mille sfaccettature, compreso anche il passato. Solitamente la vita di una specie del genere è di circa cinque milioni di anni, un segnale di quanto siano importanti e fondamentali per il clima e l’uomo, in generale.

Gli alberi risultano importanti in quanto determinano la vita sul pianeta, ma raccontano anche ogni cambiamento climatico e importanti dilemmi storici. Di fronte all’emergenza climatica è importante capire quanto gli alberi possano fare bene e siano un patrimonio da cui dipende la sopravivvenza dell’essere umano. Un volume che racconta trent’anni di ricerche e l’importanza che questa specie ha per ognuno di noi.