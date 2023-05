Full Metal Panic!, nuove storie in arrivo per Sosuke e Kaname

La celebre rivista giapponese Kadokawa ha annunciato il ritorno di Full Metal Panic!, popolare serie di light novel scritte dal romanziere Shouji Gato e illustrate da Shiki Doji. Il gradito ritorno si spiega con la celebrazione dei 25 anni della serie. Chi è stato adolescente e appassionato di anime all’inizio degli anni 2000 avrà senz’altro seguito la prima messa in onda dell’anime Full Metal Panic! durante l’Anime Night su MTV.

La serie segue le avventure di Sosuke Sagara, un mercenario al servizio di un’organizzazione chiamata Mithril, che ha il compito di proteggere una bellissima e sprizzante studentessa giapponese, Kaname Chidori.cLa vera storia di Full Metal Panic! inizia quando Sosuke si trasferisce a Tokyo assieme ai suoi colleghi Kurz Weber e Melissa Mao.

Il ragazzo inizia a frequentare la stessa scuola di Kaname per tenerla d’occhio: la giovane infatti sembra essere stata presa di mira da una pericolosa organizzazione criminale. Non avendo avuto mai relazioni sociali, Sosuke è visto dai compagni come un fissato di roba militare, che prende la vita quotidiana come un perenne combattimento sul campo di battaglia.

Sosuke inizia a fare amicizia con Kaname, la quale capisce che il giovane si trova lì per proteggerla. Come informa Animeclick, il nuovo volume della light novel dovrebbe essere pubblicato sotto l’etichetta Fantasia Bunko, la stessa in cui in passato sono state serializzate le storie passate di Full Metal Panic! a partire dal 1998, fino all’ultimo volume uscito nel 2011.

Sul numero di luglio di Dragon Magazine è stato proposto ai lettori un primo estratto della nuova storia; il primo capitolo dovrebbe uscire sul numero di settembre della rivista nipponica. Dalle ultime voci di corridoio che circolano sembra che il nuovo arco narrativo sarà ambientato venti anni dopo l’ultima avventura, con Kaname e Sosuke divenuti oramai adulti.