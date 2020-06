Francesco Monte, l’ex tronista scrive il suo primo libro

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - Sicuramente un personaggio noto ed apprezzato come Francesco Monte sarà in grado di ricevere un ottimo risultato da questa nuova esperienza letteraria. Dato l'enorme successo ottenuto da Giulia De Lellis, non è difficile pensare che il bel pugliese possa replicare i risultati ottenuti dall'influencer romana. Non resta che fargli un enorme in bocca al lupo!