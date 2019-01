Eshkol Nevo ricorda Amos Oz, suo maestro, recentemente scomparso

Amos Oz, scrittore di origini israeliane, scomparso il 28 dicembre del 2018, ha lasciato un vuoto incolmabile nella letteratura e in tutti i lettori che lo hanno amato e apprezzato. Eshkol Nevo lo ricorda in una intervista rilasciata al “Corriere della Sera” e spera che ognuno di noi possa avere il suo stesso coraggio e voglia di rischiare.

Oz è stato il maestro del Corso di Scrittura che Nevo frequentava all’Università di Ben Gurion e lo ricorda in questo modo: “Non posso insegnarvi a scrivere. Però vi posso insegnare a cancellare”. Nevo ricorda il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti e anche la serietà con cui riusciva ad approcciarsi a qualsiasi testo in modo da spiegarlo meglio agli studenti. Per Nevo, Oz non è stato solo importante per l’esercizio della scrittura e sull’arte dello scrivere, ma anche come esempio da seguire per l’insegnamento.

Nevo ricorda di un episodio all’università in cui ha raccontato a Oz quanto avesse mollato tutto per scrivere, ma lo scrittore israeliano gli raccontò che non bisognava solo scrivere e basta, ma anche dedicarsi ad altro, in modo da avere una mente aperta e libera per poter raccontare e scrivere di tutto. Per Oz era importante essere coinvolti nella società in cui si vive, esprimersi sulla società e vivere la realtà concreta.

Uno scrittore che si è sempre dedicato anche all’impegno politico e i suoi libri sono un esempio in tal senso. Nevo spera che ognuno di possa avere il suo coraggio di non tacere di fronte agli eventi che succedono, di non tacere di fronte ai cambiamenti del paese, di essere partecipe quando il paese cambia faccia.

Nevo lo ricorda come l’oratore che scolpiva le fiamme, lo stregone della tribù, nella vita privata era una persona di straordinaria delicatezza. E di straordinaria generosità. Per Nevo, Oz è stato un grande maestro, un maestro giusto che può cambiare la vita di una persona proprio come è successo a lui e alla sua storia di scrittore.